Twitter могут оштрафовать из-за последнего взлома аккаунтов

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США проанализирует действия Twitter, чтобы выяснить, не нарушала ли компания соглашения 2010 года. После взлома в 2009 году учетной записи действующего на тот момент президента США Барака Обамы, соцсеть обвинил в том, что она не в состоянии защитить данные пользователей.

Как напомнило агентство Bloomberg, компанию обязали раз в два года в течение десяти лет пользоваться услугами независимого аудитора для оценки мер по обеспечению безопасности. Twitter также должен был определить сотрудника, отвечающего за защиту информации, протестировать меры безопасности и оценить риски.

ФТК может начать новое расследование или обжаловать действия соцсети, нарушившей действующее соглашение.

На днях стало известно о новом массовом взломе аккаунтов знаменитостей, миллиардеров и первых лиц США. На недобросовестное предложение мошенников, разосланное с их страниц, откликнулось множество пользователей, переславших злоумышленникам свыше 110 тысяч долларов в биткоинах.