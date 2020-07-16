Федеральное бюро расследований (ФБР) США приступило к расследованию взлома соцсети Twitter. Накануне хакеры захватили несколько десятков учетных записей известных людей и крупных компаний. Мошенники сумели собрать не менее 110 тысяч долларов.

Об этом сообщили агентству Reuters два источника, знакомых с ситуацией. ФБР знает об инциденте, в результате которого были скомпрометированы аккаунты высокопоставленных лиц.

На фоне этих новостей акции Twitter потеряли в цене 1,3%.

Агентству также от двух источников в компании стало известно, что руководство соцсети в последние недели активизировало поиск кандидата на пост начальника службы безопасности. Сложно поверить, но эта должность вакантна с декабря прошлого года.

Руководство соцсети утверждает, что хакеры провели «скоординированную атаку социальной инженерии» против сотрудников, имеющих доступ к внутренним системам.

Генеральный директор Джек Дорси заявил, что это был «тяжелый день» для всех в Twitter, и пообещал поделиться «всем, что мы можем, когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».

Заверения Дорси не успокоило озабоченность Вашингтона. Законодателей напугал список взломанных аккаунтов. В него вошли Джо Байден, Ким Кардашьян, Барак Обама и Илон Маск. Атакам подверглись учетные записи Apple и Uber. Кроме того, взломаны были личные страницы основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также многих других.

От их лица пользователям предложили перевести на указанный счет деньги и в течение получаса получить назад вдвое больше в биткоинах. Хакеры собрали не меньше 110 тысяч долларов.

До сих пор неясно, могли ли хакеры получить доступ к сообщениям взломанных аккаунтов. Американских политиков такая возможность сильно обеспокоила. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа сообщила, что аккаунт ее босса был защищен во время атаки, и последние 18 часов Белый дом находится на постоянной связи с руководством соцсети.

Руководство соцсети Twitter заявило, что не располагает данными о взломе паролей известных пользователей. Хакеры, скорее всего, их не знали. Поэтому в смене пароля нет необходимости.

Но на всякий случай компания Twitter предупредила, что заблокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней