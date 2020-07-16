Twitter использовал невидимые метки, чтобы понижать цитируемость

Сотрудники Twitter используют невидимые другим пользователям метки, чтобы понижать цитируемость и выдачу постов в ленте. Это наглядно показали хакеры, взломавшие соцсеть накануне.

В доказательство программисты приложили скрины и выложили туда же, в Twitter.

На снимке с экрана видно, что сотрудник соцсети может пометить любой аккаунт флагами «охраняемый», «неактивный», «временно приостановленный», «в черном списке поиска» и пр.

Twiiter подвергся массовой кибератаке накануне. В постах знаменитостей мошенники опубликовали предложения заработать на криптовалюте. Среди тех, кого взломали, — страницы Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, миллиардера Майкла Блумберга, экс-президента США Барака Обамы, рэпера Канье Уэста и многих других пользователей.

По подсчетам экспертов, хакеры заработали больше 100 тысяч долларов. После этого акции Twitter рухнули. Ценные бумаги подешевели более чем на 5%.