Акции Twitter рухнули после массового взлома аккаунтов

Так, одна акция минимально стоила 33,8 доллара за штуку.

Страницы Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, миллиардера Майкла Блумберга, экс-президента США Барака Обамы, рэпера Кэнье Уэста и многих других пользователей взломали в ночь на 16 июля.

В профилях опубликовали посты о бесплатной раздаче криптовалюты. Киберпреступники говорили, что удвоят количество денег, которые отправят на названный ими кошелек.

Источник фото: Twitter

«Все биткоины, отправленные на адрес ниже, вернутся в двойном размере. Если вы отправите одну тысячу долларов, я верну две тысячи долларов. Делаю это только в течение 30 минут», — такое сообщение появилось в аккаунте Маска.

Сейчас Twitter уже восстановил свою работу и пообещал разобраться в случившемся. Уже известно, что мошенники заработали более 100 тысяч долларов.