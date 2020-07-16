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    16 июля 2020, 13:21

    Акции Twitter рухнули после массового взлома аккаунтов

    Наза Салех Захи

    Акции Twitter упали после того, как как аккаунты основателя SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса взломали. Ценные бумаги понизились в цене более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

    Так, одна акция минимально стоила 33,8 доллара за штуку.

    Страницы Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, миллиардера Майкла Блумберга, экс-президента США Барака Обамы, рэпера Кэнье Уэста и многих других пользователей взломали в ночь на 16 июля.

    В профилях опубликовали посты о бесплатной раздаче криптовалюты. Киберпреступники говорили, что удвоят количество денег, которые отправят на названный ими кошелек.

    Акции Twitter рухнули после массового взлома аккаунтов | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    «Все биткоины, отправленные на адрес ниже, вернутся в двойном размере. Если вы отправите одну тысячу долларов, я верну две тысячи долларов. Делаю это только в течение 30 минут», — такое сообщение появилось в аккаунте Маска.

    Сейчас Twitter уже восстановил свою работу и пообещал разобраться в случившемся. Уже известно, что мошенники заработали более 100 тысяч долларов.