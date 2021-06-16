Сбой произошел в работе Twitter

Сервис микроблогов Twitter стал работать с перебоями. На нестабильность пожаловались пользователи из нескольких стран. В основном жалуются американцы и британцы.

Информацию о неполадках разместил сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее частые проблемы — работа веб-версии сервиса. Об этом заявили 46% пользователей. Еще у 38% возникли трудности с функционированием приложения для iPhone и iPad. Более стабильно оно работает на платформе Android — всего 16% жалоб.

Сбой в основном коснулся США и Великобритании. Люди не могут загрузить изображение — получается только написать текст — или зайти в аккаунт. В России сбоев с соцсетью пока не выявили.

Доступа к сайту Twitter многие лишились в начале мая, когда был очередной массовый сбой в работе сервиса.