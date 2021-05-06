Twitter дал сбой в ряде стран

Пользователи в ряде стран сообщили о неполадках в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Основные проблемы с работой Тwittеr возникли у жителей США, Великобритании и Японии. В России сбоев с соцсетью не зафиксировано.

У большинства пользователей возникли проблемы с доступом к сайту. Многие также пожаловались на неполадки с работой приложения на Android и проблемы с авторизацией.

Больше всего жалоб на сбой в работе Twitter зафиксировано в Японии. Там 63% пользователей сообщили, что не могут зайти на сайт. А у 36% юзеров не работает отправка твитов.

В Великобритании также пожаловались на неработающие сайт и приложения как для iOS, так и для Android.

Роскомнадзор в конце апреля проинформировал Twitter о необходимости удалить все противоправные материалы до 15 мая. Ведомство ранее продлило замедление трафика соцсети на территории РФ до этой же даты.

Во вторник сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщали пользователи из России и Украины.