Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для популярной среди россиян вакцины от коронавируса «КовиВак». Это связано с модернизацией производственной площадки, которая продлится до конца осени, написала газета «Коммерсант».

Согласно данным Росздравнадзора, Центр имени Чумакова выпустил не более миллиона доз вакцины, сообщило издание. По данным источников на фармацевтическом рынке, разработчик «КовиВака» обновляет производственные мощности, рассчитывая увеличить объемы выпуска сырья для вакцины. Эту информацию подтвердили в компании «Нанолек», которая является партнером разработчика.

По сведениям от другого источника, приостановка выпуска сырья может быть связана с возможной подготовкой «КовиВака» к экспорту. При этом собеседники издания высказали сомнения, что объем поставок за рубеж в этом году превысит 1,5 миллиона доз.

В августе создатели «КовиВака» опубликовали результаты исследования вакцины в авторитетном научном журнале. Ученые рассказали о том, как прививку перенесли подопытные мыши и мартышки.