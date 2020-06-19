Требования по предустановке ПО на смартфонах смягчат

Новая версия проекта постановления об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры позволит показывать на рабочем столе иконки для скачивания приложений, а не предустанавливать их полностью.

О том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила пойти на уступки, газете «Коммерсант» сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, новые нормы позволят совместить отечественное ПО с работой закрытой экосистемы Apple. Проект постановления ФАС уже отправлен на рассмотрение правительства.

Но представители бизнеса уверены, что даже усеченный вариант проекта вызовет подорожание гаджетов в среднем на 500 рублей.

Программы, которые будут включены в перечень необходимых, должны иметь не менее 100 тысяч скачиваний или 100 тысяч уникальных пользователей в сутки. Они также обязаны способствовать распространению социально значимой информации и духовно-нравственных ценностей.

Производителей смартфонов обяжут устанавливать 13 видов приложений, производителей ноутбуков и ПК — 12 категорий программ, на Smart TV — три категории.

Геннадий Николаев, IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями заявил, что при установке приложений надо внимательно следить доступ к каким сервисам они запрашивают. В особенности это касается СМС, через которые злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации из банков.