IT-эксперт рассказал, на что стоит обращать внимание при установке приложений на смартфон

При установке нового приложения на смартфон необходимо следить, какие разрешения оно запрашивает. Злоумышленники при помощи приложений могут похищать данные и извлекать выгоду для себя, считает эксперт. Он также отметил, что в случае безграмотных действий существует серьезный риск передать информацию мошенникам. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

«Следует обращать внимание на разрешения, касающиеся СМС. С помощью них злоумышленники получат доступ к переписке пользователя и, что самое опасное, смогут читать сообщения от банков с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций», — объяснил Николаев.

При этом специалист указал, что от необходимости проверки каждой программы избавит использование специализированных каталогов приложений от App Store и Google Play, где требования разработчиков чаще всего безобидны, однако бдительность терять не стоит.