    18 июня 2020, 14:01

    IT-эксперт рассказал, на что стоит обращать внимание при установке приложений на смартфон

    Анастасия Кременчугская

    Геннадий Николаев, IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями, рассказал, какой доступ можно разрешать приложениям на смартфоне, а какой — нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

    При установке нового приложения на смартфон необходимо следить, какие разрешения оно запрашивает. Злоумышленники при помощи приложений могут похищать данные и извлекать выгоду для себя, считает эксперт. Он также отметил, что в случае безграмотных действий существует серьезный риск передать информацию мошенникам. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    «Следует обращать внимание на разрешения, касающиеся СМС. С помощью них злоумышленники получат доступ к переписке пользователя и, что самое опасное, смогут читать сообщения от банков с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций», — объяснил Николаев.

    При этом специалист указал, что от необходимости проверки каждой программы избавит использование специализированных каталогов приложений от App Store и Google Play, где требования разработчиков чаще всего безобидны, однако бдительность терять не стоит.