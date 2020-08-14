Тяжелую ракету «Ангара-5» отправили на космодром Плесецк для второго запуска

Железнодорожный эшелон с ракетными модулями «Ангара-5» отправился на космодром Плесецк. Ракету погрузили на территории Центра имени Хруничева.

«Ракета должна прибыть на северный космодром для подготовки к летным испытаниям 17 августа», — передает ТАСС со ссылкой на источник в космической отрасли.

Ранее тяжелую ракету-носитель «Ангара-5» проверили сотрудники Центра Хруничева. Теперь она готова к возобновлению летно-космических испытаний.

Второй испытательный пуск «Ангары» перенесли с декабря 2019 года на 2020 год. Центр имени Хруничева начал готовить ракету к полету в космос еще в 2018 году. А первый испытательный пуск прошел в 2014.

Сейчас на космодроме Восточный идет строительство стартовых комплексов для новых ракет-носителей, которые заменят «Протоны». Производство «Ангары» планируют запустить в 2023 году на ПО «Полет» в Омске. В серию новых ракет входят легкие, средние, тяжелые и модернизированные: «Ангара-1.2», «Ангара-А3», «Ангара-А5», «Ангара-А5М». Все они экологически чистые.