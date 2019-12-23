Роскосмос перенес пуск «Ангары» на 2020 год

«Возобновление пусков планируется в 2020 году», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы Роскосмоса. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин анонсировал, что пуск «Ангары» может состояться ближе к Новому году. Центр имени Хруничева начал подготовку ракеты к отправке в космос еще летом 2018 года. Первый испытательный пуск «Ангары» прошел в 2014-м.

Рогозин 5 ноября приезжал на космодром Восточный с инспекцией — там в рамках второй очереди развернули строительство стартового комплекса для новых ракет-носителей. Серийное производство ракет «Ангара», которые заменят «Протоны», запустят в 2023 году на ПО «Полет» в Омске.

В новое семейство экологически чистых ракет-носителей входят аппараты разного класса: легкие — «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», а также тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированные «Ангара-А5М».