TikTok поможет российскому студенту, который залезает на березу ради онлайн-занятий

Студент Алексей Дудоладов залезает на березу, чтобы словить хороший интернет для учебы. С высоты он также записывает видео для своего канала в TikTok. Руководство мобильного приложения узнало о технических проблемах «Лехи из деревни» и уже пообещало наладить связь и пригласило в программу развития талантов, сообщили «360» в пресс-службе TikTok.

«Мы стараемся поддерживать сообщество наших авторов контента, и мы не могли остаться равнодушны к проблеме Алексея Дудоладова, известного в TikTok как „Леха из деревни“», — заявили представители платформы.

В TikTok отметили, что забираться на дерево опасно для здоровья. Тем более что молодой человек уже переболел двусторонней пневмонией. Руководство мобильного приложения предложило Дудоладову помощь в обеспечении более качественной интернет-связи. Кроме того, студента пригласили в программу развития талантов, чтобы дать ему возможность раскрыть свой потенциал на платформе.

Представители TikTok сейчас продумывают проект, в рамках которого получится поддержать еще больше авторов, которые живут в сельской местности.

«TikTok — это платформа для всех, где люди могут творить, выражать свою аутентичность и делиться моментами из своей жизни», — напомнили в пресс-службе.

Студент Омского института водного транспорта живет в деревне. С 9 ноября вуз перевели на удаленку. Однако за городом работает только 2G. Для связи с педагогами в Zoom Дудоладов залезает на березу в лесу. Молодой человек обратился за помощью к губернатору Александру Буркову. В учебном заведении уже пообещали разработать для молодого человека индивидуальный план освоения основной образовательной программы на время ограничительных мер.

Летом Дудоладов завоевал популярность в TikTok. Чтобы провести прямой эфир, он тоже забирался на дерево.