TikTok опроверг разрешение на публикацию контента в России

Социальная сеть TikTok опровергла снятие ограничений на публикации новых роликов для российских пользователей. Об этом написала «Газета.ru».

Российские СМИ ранее обратили внимание, что на страницах некоторых отечественных брендов в TikTok появились новые ролики. Из этого сделали вывод, что соцсеть пошла на послабления и вернула возможность размещения новых видео. Но представители TikTok это опровергли.

«В сервисе TikTok нет изменений. Возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена», — сообщили в пресс-службе компании.

Российские бренды ведут в TikTok такие же пользовательские аккаунты, как и обычные юзеры. Каким образом на страницах брендов могли появиться новые видео, в компании не уточнили. Когда могут снять ограничения для России, неизвестно.

TikТоk в начале марта лишил россиян возможности выкладывать новые видео и проводить стримы. Также в России стали недоступны ролики из других стран. А в конце апреля пользователи обратили внимание, что приложение TikTok исчезло из российского App Store.