Приложение TikTok стало недоступно в российском App Store

Приложение китайской социальной сети TikTok стало недоступно для скачивания россиянами в магазине приложений App Store. Об этом сообщил Telegram-канал «Медиавойны».

«Приложение TikTok недоступно в российском App Store. Вот вам и „китайцы за нас“», — говорится в сообщении.

Ранее TikTok сообщил о прекращении распространения на территории РФ и проведении стримов по причине принятия закона о введении административной ответственности за распространением фейков о действиях Вооруженных сил и за призывы к введению санкций в отношении РФ.

«В свете нового российского закона о „фейковых новостях“ у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе», - сообщали в компании.

При этом подчеркивалось, что служба обмена сообщениями затронута не будет.

Владимир Путин подписал закон, вводящий поправки в Уголовный и Административный кодекс 4 марта. В соответствии с ним в России вводится уголовная ответственность «за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

TikTok принадлежит китайскому конгломерату ByteDance. Оно позволяет записывать и публиковать короткие видео с различными эффектами и звуковыми дорожками. В июле 2021 года число пользователей приложения перевалило за один миллиард.

Ранее стало известно, что российские блогеры в марте 2022 года потеряли до 80% своего дохода.