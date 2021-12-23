TikTok оказался самым посещаемым ресурсом в 2021 году

Соцсеть TikTok стала самой посещаемой платформой в 2021 году. Этому ресурсу удалось обойти даже Google, заявила по результатам исследования компания Cloudflare.

Согласно информации компании, TikTok стал лидером в мире еще в феврале 2021 года. В основном соцсеть удерживала первую строчку начиная с августа, уточнило издание The Wall Street Journal. Второе место по популярности занял сайт Google, а замкнула тройку лидеров соцсеть Facebook. Также в пятерку вошли Microsoft и Apple.

В 2020 году TikTok занимал лишь седьмое место в рейтинге. Лидером прошлого года был Google. На второй строчке был Facebook, а затем шел Microsoft.

В начале декабря TikTok стал популярнее «Одноклассников» в России. Платформа стала третьей самой популярной соцсетью в стране. Первое место занял Instagram, второе — «ВКонтакте».

TikTok — приложение для просмотра и публикации коротких видеороликов. Соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance. Приложение выпустили в 2018 году, после чего оно быстро завоевало популярность сначала в Китае, а затем и в других странах.