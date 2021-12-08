Соцсеть TikTok стала популярнее «Одноклассников» в России

TikTok обогнал по популярности «Одноклассники» и стал третьей самой популярной соцсетью в России. Такие результаты показало исследование компании «Мегафон».

«Первое место занимает Instagram, второе — „ВКонтакте“. К таким выводам пришли аналитики „Мегафона“, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году», — сказано в работе, с которой ознакомилось РИА «Новости».

По данным аналитиков, общий объем мобильного интернет-трафика в социальных сетях за прошедшие 12 месяцев удвоился. В частности, 35,5% потребляемого трафика — это Instagram, 28% —«ВКонтакте», 24% — TikTok.

TikTok показал в 2021 году также самый высокий показатель прироста: мобильный интернет-трафик на платформе вырос более чем в два раза. Специалисты компании считают, что такой интерес к TikTok возник из-за тренда на короткие видео. К примеру, после запуска раздела коротких видео Reels в Instagram трафик соцсети вырос на 53%.

Самая активная аудитория оказался у «ВКонтакте». Эту соцсеть каждый день посещают 73% ее пользователей. На втором месте Instagram со среднесуточной аудиторией в 60%, третьем место за TikTok — 35%».