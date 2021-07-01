TikTok даст пользователям загружать более длинные видео

Социальная сеть TikTok увеличивает максимальную продолжительность видео, которые можно создавать на платформе. Сейчас ролики длятся одну минуту — после обновления это время вырастет в три раза.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Текст процитировало РИА «Новости».

«В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут», — сказано в сообщении.

В сервисе также отметили, что некоторым пользователям уже была доступна возможность загружать ролики до трех минут. Однако она была доступна только ограниченному числу людей, которым TikTok разрешил «экспериментировать с расширенным форматом». Сейчас функция станет доступна для всех без исключений пользователей

Ранее сервис запустил специальный раздел для болельщиков Евро-2020. С помощью платформы, которая является официальным партнером Евро-2020, пользователи могут первыми узнавать важную и интересную информацию о чемпионате.

Кроме того, TikTok дает возможность проявить свою фантазию и творческие способности, вводя специальные эффекты. С их помощью можно превратить любой предмет в футболиста, примерить формы разных сборных или подержать кубок Евро-2020.