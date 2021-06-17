Технологии вывели спорт на новый уровень: TikTok запустил специальный раздел для болельщиков Евро-2020

TikTok запустил специальный раздел для болельщиков Евро-2020: в нем собраны популярные футбольные креаторы, ежедневное расписание и результаты матчей, а также трансляции со знаменитостями. Кроме того, платформа создала ряд специальных видеоэффектов, которые позволят пользователям отразить атмосферу соревнований в своем творчестве.

TikTok стал не только официальным партнером Евро-2020, но и платформой, на которой пользователи могут первыми узнавать важную и интересную информацию о чемпионате. Они могут увидеть, как игроки национальных сборных показывают лучшие футбольные трюки, а также рассказывают о памятных моментах и делятся советами.

За последние два года ролики о футболе стали намного популярнее — они набрали уже 185 миллиардов просмотров. При этом самыми популярными футболистами на платформе стали капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовский и лучший полузащитник сборной Англии Фил Фоден. На их аккаунты в TikTok подписались 4,1 миллиона и 1,4 миллиона пользователей соответственно.

Перед началом Евро-2020 в TikTok появился хештег #нашипарнинаEURO2020 — его создали для поддержки российских футболистов на чемпионате. Кроме того, платформа добавила специальный видеоэффект, который дает возможность каждому примерить футбольную форму российской сборной.

Еще один уникальный эффект создаст ощущение реального присутствия на чемпионате. С его помощью пользователи смогут попасть за кулисы Евро-2020. Вместе с авторами TikTok и амбассадорами УЕФА болельщики смогут наслаждаться матчами в прямом эфире. А 25 июня они смогут увидеть онлайн-представление Эда Ширана, который представит новый сингл и исполнит любимые всеми треки.

TikTok создал специальный тематический раздел для Евро-2020, в который попало все самое интересное: актуальный контент, популярные футбольные креаторы, ежедневное расписание, результаты матчей и трансляции со знаменитостями. С помощью новых эффектов пользователи смогут создавать собственный незабываемый контент для поддержки любимых игроков.

Сейчас на платформе доступны четыре специальных эффекта.

#Трофи Тур EURO 2020.

Эта функция позволяет запечатлеть себя с кубком Евро-2020 во время его путешествия по городам Европы. «Подержать» трофей позволит эффект дополненной реальности.

Виртуальная примерка.

С его помощью пользователи могут примерить формы сборных Евро-2020 и раскрасить свое лицо в цвета национальных флагов любимых команд.

Команда.

Позволит превратить в футбольную команду все, что угодно — любые неодушевленные предметы, от ключей до закусок, станут вратарями, нападающими, центровыми нападающими и защитниками.

Жест EURO VAR.

Новый переход из одного видео в другое. На экране появится вертикальный прямоугольник, который будет постепенно расти и заполнит собой весь дисплей. Внутрь можно будет поместить другое видео — тогда первое плавно перетечет во второе.

Еще три эффекта станут доступны в ближайшее время.

Все может быть мячом.

Пользователи также смогут отсканировать любой объект — на экране устройства он превратится в мяч.

Победный фейерверк.

Позволит запустить виртуальный фейерверк с результатами матча или названием любимой команды.

Забей гол.

Даст возможность прицелиться прямо и забить анимационный мяч в ворота.