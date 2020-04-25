Telegram запустит групповые видеозвонки в 2020 году

Пандемия коронавирусной инфекции доказала необходимость групповой видеосвязи, но одновременно удобных и безопасных приложений для групповых видеозвонков сейчас нет. Тем не менее, в 2020 году в мессенджере Telegram они обязательно появятся.

Такое обещание дал создатель мессенджера и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

«Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013-м: существующие приложения либо безопасны, либо удобны, но не обладают сразу двумя этими качествами. Мы хотели бы это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — написал Дуров в блоге компании.

По его данным, за год ежемесячная аудитория мессенджера увеличилась на 100 миллионов человек, до 400 миллионов пользователей. Ежедневно в Telegram регистрируются не менее 1,5 миллионов человек. Дуров добавил, что после массового перехода на удаленный режим работы мессенджер стал самым скачиваемым приложением в 20 странах мира.

На днях разработчики мессенджера WhatsApp увеличили число пользователей групповых видеочатов с четырех до восьми человек.