WhatsApp вдвое увеличил лимит участников в групповых видеозвонках

Разработчики WhatsApp с начала апреля тестировали новую функцию, которая позволяет добавлять более четырех участников в аудио- и видеозвонках, и сейчас они предоставили эту возможность всем пользователям мессенджера.

Как сообщил портал WABetaInfo, теперь в общении могут принимать участие до восьми человек. На фоне режима самоизоляции и карантина, введенного во многих странах мира, эта функция была весьма ожидаема и, наверняка, станет одной из самых востребованных.

Пока она доступна в тестовых версиях на ОС iOS и Android. Процесс добавления участников остался таким же простым — надо нажать кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат и добавить пользователей.

Чтобы совершать вызовы с восемью участниками надо обновить WhatsApp до последних бета-версий Android и iOS — iOS 2.20.50.25 от TestFlight и бета-версию 2.20.133 от Google Play. Обновить ОС должны все участники общения, в противном случае они не смогут подключиться к звонку.

Если функция все еще не видна, можно создать резервную копию чата и переустановить мессенджер.

По данным мобильного оператора Теle2, в условиях самоизоляции и удаленной работы москвичи в 1,5 раза увеличили количество купленных минут и гигабайтов трафика.