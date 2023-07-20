Технологии 20 июля 2023, 00:10 Сбой произошел в работе WhatsApp по всему миру РИА «Новости»

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Масштабный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. Об этом говорят данные, опубликованные порталом Downdetector, отслеживающим работу интернет-ресурсов.

«Лег» мессенджер как на Apple, так и на Android. Больше всего жалоб — 52% — связаны с неполадками в приложении, еще 44% пользователей не смогли отправить сообщения, а 4% заявили о проблемах в работе сайта. Самое большое число отчетов о сбоях зафиксировали в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции.

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О проблемах при использовании WhatsApp сообщили и российские пользователи.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что в России не обсуждается вопрос блокировки WhatsApp, уточнил RT.

WhatsApp ввел новшества в области безопасности. В частности, это установка беззвучного режима для звонков от неизвестных контактов. Она призвана повысить конфиденциальность пользователей и свести к минимуму общение с нежелательными абонентами.