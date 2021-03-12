Telegram заблокировал пять ботов по «пробиву» данных

Мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, которые собирали данные по базам. Об этом основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян сообщил РИА «Новости».

Telegram удалил боты «Глаз Бога», «Архангел», Mail Search Bot и Smart Search Bot, а также английскую версию бота How To Find Bot — русская до сих пор работает, сообщил Оганесян. Он предположил, что на этом блокировки не закончатся, так как у Роскомнадзора имелись претензии не только к этим ботам.

Эксперт отметил, что для владельцев этих каналов сама по себе блокировка ничего не значит. Например, бот «Глаз Бога» спустя четыре часа после блокировки уже заработал по новому адресу. Основатель сервиса DLBI отметил: судя по тому, что РКН обратился в правоохранительные органы с требованием о розыске самих операторов этих каналов, ведомство само не очень верит в эффективность таких блокировок.

Оганесян считает наиболее эффективным методом борьбы отключение ботов от платежных систем, но во многих из них также можно создавать новые кошельки.

Журнал Forbes ранее сообщил об ажиотажном спросе на облигации Telegram.