Forbes сообщил об ажиотаже на облигации Telegram

Облигации Теlеgrаm пользуются ажиотажным спросом среди потенциальных инвесторов, книга заявок на размещение бондов была переподписана в два-три раза. Об этом со ссылкой на источник сообщил журнал Forbes.

Один из инвесторов рассказал, что объем размещения облигаций Telegram может вырасти до 1,5 миллиарда долларов. Изначально сообщалось, что компания планирует привлечь один миллиард долларов. Облигации хотят выпустить на пять лет. Доходность по этим облигациям может составить 5-6%.

Организаторами размещения облигаций Теlеgrаm стали инвестиционное подразделение банка ВТБ («ВТБ Капитал») и «Атон».

Издание «Коммерсант» в феврале со ссылкой на свои источники сообщало, что в случае первичного размещения бумаг Telegram на бирже владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции с 10-процентной скидкой.

В документах, которые Telegram направил потенциальным покупателям облигаций, говорилось о планах по монетизации мессенджера, в котором могут появиться рекламные посты, платные стикеры, игры в чатах, а также сервисы для корпоративных клиентов.

Источники Forbes ранее сообщали, что инвесторы несостоявшегося проекта блокчейн-платформы TON подадут иск к Павлу Дурову для возмещения ущерба от вложений.