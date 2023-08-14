Технологии 14 августа 2023, 02:15 Telegram сделает функцию Stories бесплатной для всех РИА «Новости»

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Функцию бесплатной публикации Stories начнут постепенно внедрять в Telegram с сегодняшнего дня. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем канале в поздравительной речи в честь 10-летия Telegram.

Ранее, 21 июля, возможность публиковать Stories появилась лишь у тех, кто приобрел подписку Telegram Premium. Остальные могли смотреть Stories и комментировать их.

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«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — написал Дуров.

Он также обозначил цели сервиса. По его словам, Telegram будет стремиться выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом, чтобы менять жизни людей к лучшему.

Число постоянных активных пользователей платформой на сегодняшний день составляет около 800 миллионов.