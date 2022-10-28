Технологии 28 октября 2022, 00:25 Telegram разрешить публиковать платный контент — СМИ Telegram предоставил авторам возможность публиковать платный контент Unsplash

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Авторы Telegram-каналов смогут публиковать платный контент. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что публикации будут скрыты за анимацией, пока пользователь не заплатит за просмотр контента установленную автором сумму.

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По данным некоторых блогеров, функцию можно подключить через специальный Telegram-бот для донатов. Нововведение пока тестируется. Владельцы мессенджера на данный момент не дали официального комментария.

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Создатель Telegram Павел Дуров в четверг сообщил о запуске в соцсети покупок имен пользователей с помощью аукционов на специальной платформе Fragment. Ранее он заявил, что мессенджер WhatsApp представляет опасность для пользователей. По его словам, хакеры могут получить доступ к их телефонам.

При этом киберспециалисты заявили, что можно не удалять приложение, так как достаточно общаться в защищенных чатах и открывать неизвестные ссылки.

Американский миллиардер Илон Маск ранее пришел в штаб-квартиру Twitter и записал видео с раковиной.