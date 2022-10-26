Маск пришел в компанию Twitter с раковиной в руках | 360°

26 октября 2022, 23:02
Маск пришел в компанию Twitter с раковиной в руках
Илон Маск «сообщил» о покупке Twitter, записав видео с раковиной
Американский предприниматель Илон Маск поставил статус «Chief Twitter» в соцсети. Также он поделился роликом, на котором запечатлен с раковиной в руках.
На видео миллиардер заходит в штаб-квартиру компании с раковиной в руках. Таким образом он, видимо, решил продемонстрировать, что он теперь новый владелец Twitter.
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Накануне Маск заявил во время видеоконференции с банкирами, что планирует закрыть сделку по покупке компании Twitter 28 октября, сообщало РИА ФАН.
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История с покупкой Twitter началась еще в апреле. Миллиардер решил купить соцсеть, однако после подписания бумаг сделка была приостановлена. Выяснилось, что Маск ждал результаты проверки о количестве спама и фальшивых учетных записей.
Однако летом предприниматель заявил об отказе от покупки Twitter и руководство обратилось с иском в суд. В случае, если сделка все-таки не состоится, то к концу 2023 года фонд оплаты труда сократят на 800 миллионов долларов. После этого будут уволена почти четверть сотрудников Twitter.
Илон Маск
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