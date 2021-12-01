Telegram пригрозил разработчикам отключением за отказ в размещении рекламы

Telegram требует у неофициальных клиентов добавления возможности рекламных сообщений. Иначе возможно отключение отказавшихся от этого приложений.

Telegram стал рассылать разработчикам неофициальных клиентов уведомления, в которых требует добавить рекламные сообщения. В случае отказа или игнорирования этих сообщений мессенджер обещает отключить их клиент, написал TJournal.

Открыть доступ к рекламе требуется уже с 1 января следующего года.

«К сожалению, Telegram не может финансово поддерживать сторонние приложения, которые не отображают спонсируемые сообщения, такие приложения придется отключить», — говорится в предупреждении. Некоторые разработчики уже согласились на такое требование.

Чуть ранее на сбои в работе Telegram обратил внимание портал Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов. Самой частой проблемой стало получение сообщений — с ней столкнулись 37% пользователей, а 29% испытывают трудности с их отправкой. У 34% пользователей плохо работает собственно мессенджер.