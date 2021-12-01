Сбой произошел в работе Telegram

Мессенджер Telegram в очередной раз расстроил пользователей нестабильной работой. На сбои в его работе обратил внимание портал Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов.

Самой частой проблемой стало получение сообщений — с ней столкнулись 37% зарегистрированных в мессенджере, а 29% испытывают трудности с их отправкой. У 34% пользователей плохо работает приложение Telegram.

Источник фото: Downdetector

Судя по карте сбоев, нестабильность мессенджера чаще всего фиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. С перебоями Telegram работает в Белоруссии и на Украине, а также в Узбекистане.

В прошлый раз крупный сбой у сервиса произошел в конце октября. Тогда большинство жалоб поступали из Европы.