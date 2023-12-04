Технологии 04 декабря 2023, 13:49 Telegram, Pinterest, Twitch и TikTok оштрафовали из-за неисполнение закона о самоконтроле Роскомнадзор оштрафовал Google, Telegram, Twitch и Pinterest на 900 тысяч рублей Keystone Press Agency / Global Look Press

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В России шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации своего контента. Самые крупные штрафы — по 900 тысяч рублей — назначили Google, Telegram, Twitch и Pinterest, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Иностранные социальные сети не проводят добросовестную модерацию собственных площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования», — объяснили в ведомстве.

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Роскомнадзор составил 14 протоколов об административных правонарушениях. На 900 тысяч рублей оштрафовали владельцев Google, Telegram, Twitch и Pinterest, на 800 тысяч — Likee, на 750 тысяч рублей — TikTok. Суд рассмотрит еще восемь протоколов.

Законом о самоконтроле назвали статью 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая вступила в силу в феврале 2021 года. С сентября 2023 года нарушителей разрешили привлекать к административной ответственности.

В ноябре Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на четыре миллиона рублей. «Известия» сообщили, что владельца мессенджера наказали за неудаление фейков о российской армии.