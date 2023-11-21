Общество 21 ноября 2023, 19:30 Telegram выписали многомилионный штраф в России Суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн за отказ удалять запрещенный контент РИА «Новости»

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Таганский районный суд вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении организации Telegram Messenger Inc. Компанию, которой принадлежит популярный мессенджер, оштрафовали на четыре миллиона рублей.

«Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, <…> и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

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Компанию признали виновной по статье 13.41 КоАП России «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации». Telegram не удалил недостоверную информацию о российской армии.

Летом мессенджер уже штрафовали на 11 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Решение также вынес Таганский суд Москвы.