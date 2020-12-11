Евродепутат выразил тревогу об угрозе свободе слова в Twitter и Facebook

Рос заявил, что при помощи искусственного интеллекта и алгоритмов названные компании «отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи». Отмечается, что в таком контексте евродепутат вспомнил действия соцсетей в течение нескольких недель в период до и после выборов президента США.

Депутат заметил, что большая часть указанных платформ не регулируются законодательством. Дело в том, что соцсети действуют в серой зоне и не являются публичными форумами или СМИ. Политический деятель выразил желание знать, какие меры собираются принять в Еврокомиссии в отношении этих онлайн-платформ.

«Считает ли Еврокомиссия, что такие площадки, как Facebook, которые считают себя „технологической платформой, а не издателем или средством массовой информации“, нарушают свободу слова?» — задал вопрос Рос.

Накануне специалисты Google составили список самых тревожных запросов в поисковике среди россиян в уходящем году.