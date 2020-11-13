Иначе будет высокий соблазн взять гаджет с собой в кровать и смотреть в его экран в темноте. А это может плохо отразиться на качестве сна.

Если приходится использовать смартфон перед сном, нужно включить ночной режим в настройках телефона. Тогда спектр свечения изменится на более желтый. А значит, снизится нагрузка на глаза, отмела «Русская планета». Опция называется по-разному: «режим чтения» — у Xiaomi, Night Shift — у iPhone Тем не менее главная проблема все равно не устраняется: сон будет нарушен из-за использования смартфона в темноте.

Кроме того, не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Специалист считает, что пусть он лучше немного разрядится к утру. Однако в таком случае ничто не повлияет на срок службы аккумулятора.

Ранее россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон. Гаджет ни в коем случае нельзя протирать этиловым спиртом.