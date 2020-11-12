Россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон

Смартфон постоянно находится у нас в руках, поэтому его необходимо время от времени дезинфицировать. Гаджет ни в коем случае нельзя протирать этиловым спиртом. Для обеззараживания лучше всего подойдет изопропиловый спирт или ультрафиолет.

«Этиловый спирт, как и перекись водорода, могут повредить олеофобное покрытие экрана. Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт. Его легко приобрести в виде салфеток или спрея», — рассказал агентству «Прайм» заместитель директора Института инновационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

Для максимального эффекта раствор изопропилового спирта должен провести на поверхности смартфона не менее минуты. Для дезинфекции отлично подойдут и специальные боксы для мелких предметов, которые облучают содержимое ультрафиолетом. Лучи расщепят ДНК вирусов и бактерий, но самому устройству не навредят. Для безопасности смартфон перед процедурой надо выключить.

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