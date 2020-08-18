Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Такие выводы аналитики сделали на фоне падения роуминговых доходов компаний.

Уже сейчас мобильные операторы повышают цены на архивные тарифы, при этом клиентам они предлагают новые — их стоимость выше, но и пакет услуг в них шире. После того, как для россиян были открыты некоторые дорожные направления, ранее закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции, доходы от международного роуминга начали расти. Однако к концу 2020-го они могут восстановиться только на 15–30% от уровня прошлого года.

Как отмечают эксперты, именно эти потери компании и захотят компенсировать.

В начале августа «МегаФон» предложил школьникам и студентам специальные условия на тарифы новой линейки «Без переплат». В течение всего периода обучения на них будет действовать скидка. Это позволит оставаться на связи даже при нулевом балансе.