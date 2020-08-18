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    18 августа 2020, 04:42

    Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

    Валерия Шафирко

    Операторы сотовой связи в России намерены начать стимулировать своих клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков.
    Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

    Такие выводы аналитики сделали на фоне падения роуминговых доходов компаний.

    Уже сейчас мобильные операторы повышают цены на архивные тарифы, при этом клиентам они предлагают новые — их стоимость выше, но и пакет услуг в них шире. После того, как для россиян были открыты некоторые дорожные направления, ранее закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции, доходы от международного роуминга начали расти. Однако к концу 2020-го они могут восстановиться только на 15–30% от уровня прошлого года.

    Как отмечают эксперты, именно эти потери компании и захотят компенсировать.

    В начале августа «МегаФон» предложил школьникам и студентам специальные условия на тарифы новой линейки «Без переплат». В течение всего периода обучения на них будет действовать скидка. Это позволит оставаться на связи даже при нулевом балансе.

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