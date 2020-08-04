Скидку на мобильную связь предложили студентам и старшеклассникам в компании «МегаФон»

Компания «МегаФон» предложила школьникам и студентам специальные условия на тарифы новой линейки «Без переплат». Скидка будет действовать в течение всего периода обучения. Это позволит оставаться на связи даже при нулевом балансе.

Школьники старше 14 лет и студенты смогут пользоваться услугами связи «МегаФона» с постоянной скидкой 20%. Выбрать удастся любой тариф линейки в зависимости от необходимого наполнения — количества включенных звонков, гигабайтов интернета и других услуг.

Кроме высокой скорости интернета и качества связи, тарифная линейка «Без переплат» предлагает сразу несколько преимуществ. Оплаченные, но неиспользованные гигабайты можно переносить в копилку и использовать в любой момент, когда закончится интернет. Об этом рассказала коммерческий директор столичного филиала «МегаФона» Светлана Сысоева.

Специальные условия для учащихся позволят пользоваться всеми возможностями новой линейки тарифов и при этом избежать лишних расходов Светлана Сысоева.

Будет возможность и бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi со своего смартфона без ограничения скорости. Абонентам удастся бесплатно воспользоваться популярными мессенджерами независимо от выбранного тарифа. Они не израсходуют пакет интернета и останутся доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца.

Защита от ухода в минус

Чтобы защитить несовершеннолетних абонентов от ухода в минус, предусмотрены ограничения возможностей роуминга. Кроме того, абонент младше 18 лет не может оплачивать со счета своего мобильного телефона услуги сторонних компаний. Также во все тарифы «Без переплат» бесплатно включена защита от нежелательных платных подписок.

Для современных старшеклассников и студентов смартфон с быстрым мобильным интернетом стал не только средством общения с друзьями, но и важным инструментом в обучении. В этом году многие посещали в дистанционном формате уроки, онлайн-лекции и курсы Светлана Сысоева.

Предложение для старшеклассников и студентов от «МегаФона» — это не временная акция. Она будет действовать на протяжении всего периода учебы. Воспользоваться услугой смогут жители Москвы и области. Предложение доступно действующим и новым абонентам старше 14 лет.

Перейти на этот тариф «МегаФона» от другого оператора можно с сохранением номера. Чтобы подключиться к тарифу, достаточно предъявить паспорт и карту москвича или социальную карту жителя Подмосковья в салоне «МегаФона». По одной карте можно подключить только один абонентский номер.