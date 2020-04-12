Таких не берут в космонавты? Серова рассказала, почему так мало женщин из России побывало в космосе

«Так получилось, что в годы Второй мировой войны основная нагрузка легла на Советский Союз и мы потеряли огромное количество людей. Именно поэтому существовал негласный запрет на допуск женщин в „мужские“ профессии», — заявила Серова. Но сейчас, по ее мнению, ситуация в корне меняется и уже все больше женщин с каждым годом приходит в космонавтику.

Летчик-космонавт сказала, что не стоит делить профессии по половому признаку. Ведь если человек, неважно, какого пола, прошел всю подготовку, то он имеет право выходить в открытый космос. По словам Серовой, в космической сфере есть жесткая конкуренция, поэтому многие просто ее не выдерживают. При этом на фоне развития технологий снижать требования к кандидатам в астронавты не стоит. Она подчеркнула, что есть «определенные задачи», которые он должен уметь решать во время космического полета.

Елена Серова поздравила россиян с Днем космонавтики и пожелала всем «космического здоровья и новых орбит». Ранее экипаж МКС выложил видео с поздравлением.