Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики. Видео

Российские члены экипажа Международной космической станции записали видеопоздравление с Днем космонавтики. Они напомнили, что именно советский гражданин стал первым человеком в космосе и в честь этого события по всему миру отмечают этот праздник.

Видеопоздравление, опубликованное Роскосмосом, записали Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

«Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым. Его лицо узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов. С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника», — сказал Вагнер.

Завершилось поздравление кадрами Земли, снятыми с борта Международной космической станции.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин на ракете «Восток-1» совершил путешествие длительностью 108 минут.

В СССР День космонавтики начали отмечать в 1962 году, на следующий год после полета Гагарина. В 2011 году Генассамблея ООН признала 12 апреля Международным днем полета человека в космос.