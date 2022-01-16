«Таинственный убийца из России» вызвал восхищение в Китае

«Таинственным убийцей», чей полет «наводит на врага ужас», назвал обозреватель китайского портала Sohu российский истребитель МиГ-31.

В материале указано, что МиГ-31 имеет свои уникальные характеристики, благодаря чему все еще является «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух «наводит на врага ужас».

Автор материала отметил, что разработчик истребителя, конструкторское бюро имени Микояна, произвело большое количество самолетов, но самыми известными боевыми машинами, по его мнению, являются МиГ-31 и еще одна модель — МиГ-29.

«Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ», — написал автор материала.

Он отметил, что Россия, обладая самой большой территорией в мире, нуждается в тяжелых перехватчиках для патрулирования обширных границ. МиГ-31, по мнению китайского журналиста, является одним из наиболее широко используемых истребителей в российской армии. При этом в стране разрабатывается сверхвуковой истребитель-перехватчик МиГ-41.

Автор также отметил, что МиГ-31 может выполнять не только свои обычные задачи, но и способен использовать новое вооружения, например, гиперзвуковую ракету «Кинжал».