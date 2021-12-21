МиГ-31 с «Кинжалами» и комплексы «Авангард». Шойгу назвал Россию мировым лидером по оружейной оснащенности
Шойгу назвал Россию мировым лидером по уровню оснащенности оружием
Армия России по уровню своего оснащения является мировым лидером, хотя по бюджету находится лишь на девятом месте, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В частности, он обратил внимание на новейшие ракеты «Кинжал», «Циркон» и комплексы «Авангард».
Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» вооружен первый в России авиаполк истребителей МиГ-31, уточнил он. В настоящее время завершаются госиспытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее серийные поставки начнутся уже в 2022 году, сообщило РИА «Новости».
Отдельно он рассказал о развитии Военно-морского флота страны.
«Впервые в истории ВМФ РФ в ходе учений было осуществлено скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана», — сообщил Шойгу.
По его словам, к 2030 году для ВМФ будут построены 34 корабля и подводные лодки.
Также министр обратил внимание, что контрактников в российской армии уже вдвое больше, чем призывников.
В ноябре Шойгу сообщал о разработке в России новой зенитной ракетной системы С-550. Ее предшественник — С-500 «Прометей» — представляет новое поколение ЗРС «земля — воздух». Выпущенные боеголовки способны перехватывать ракеты противника в радиусе до 600 километров и могут сбивать цели в ближнем космосе.