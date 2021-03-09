Искусственный сверхинтеллект будет воспринимать человека как своеобразное домашнее животное, о котором нужно заботиться. Но при этом люди не будут влиять на развитие хозяина. Так считает член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.

Создание сверхинтеллекта прогнозируется на 2070 год. В 2020-м математически удалось доказать теорему о невозможности разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека. Сверхинтеллект в любом случае определит механизм надзора и уйдет от него.

«Значит, сверхинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас», — привело размышления футуролога РИА «Новости».

По его мнению, при сверхинтеллекте человек превратится в своеобразное домашнее животное.

«При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным „котиком“, а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать», — допустил Кузнецов.

Люди даже не осознают, что попали под опеку, но при этом заметят положительные изменения в жизни.

Ранее ученые научились при помощи компьютера избавлять людей от страхов и повышать уверенность в себе при помощи искусственного интеллекта и МРТ-визуализации. Методику назвали «декодированный нейрофидбэк». Сейчас она находится на начальном этапе разработки.