Ученые научились при помощи компьютера избавлять людей от страхов

Представители Международного института передовых телекоммуникационных исследований (ATR) в Японии научись избавлять человека от страхов и повышать его уверенность в себе при помощи искусственного интеллекта и МРТ-визуализации, написал Scientific Data.

Ученые, используя специальные сканеры, отслеживали реакции мозга. Например, они выяснили, как нервная система человека с боязнью пауков реагирует на фото тарантула. Когда эти всплески фиксировались, участникам эксперимента выдавали денежное вознаграждение. Благодаря положительному подкреплению рефлексы людей перестраивались, сообщил «МИР 24».

«Простое действие, то есть многократное предоставление награды каждый раз, когда обнаруживается паттерн, изменяет исходную память или психическое состояние», — уточнили авторы научной работы.

Методику назвали «декодированный нейрофидбэк». Сейчас она находится на начальном этапе разработки. Японцы видят в ней большой потенциал.