Технологии 26 февраля 2024, 14:56 Суперкомпьютер для прогнозирования кризисов запустили в Новосибирске Суперкомпьютер для прогнозирования эпидемий и кризисов заработал в Новосибирске Freepik

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Суперкомпьютер для прогнозирования эпидемий и кризисов открыли в Новосибирской области. Вычислительная система «Сергей Годунов» получила название в память об известном советском и российском математике с мировым именем. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Изобретение в ИМ СО РАН начало работать в ноября 2023 года, а 26 февраля прошло официальное открытие и присвоение имени для него. Дату выбрали в честь открытия международной конференции «Динамика в Сибири».

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В мероприятии приняли участие академик-секретарь отделения математических наук РАН Валерий Козлов и замгубернатора Новосибирской области по науке Ирина Мануйлова.

По ее словам, «Сергей Годунов» — важный инструмент для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы.

«В этом году на средства гранта национального проекта „Наука и университеты“, инициированного Президентом Российской Федерации, будет проведена плановая модернизация, в результате которой пиковая производительность этой вычислительной системы вырастет», — отметила Мануйлова.

Благодаря разработке ученые теперь в состоянии решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем.

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