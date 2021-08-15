Суд в Москве заблокировал сайт «Глаз Бога»

Таганский районный суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал доступ к одному из сайтов «Глаз Бога». Это сервис, который предоставляет услуги по «пробиву» личных данных. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщил ТАСС.

Суд известил о своем решении Роскомнадзор, чтобы тот заблокировал доступ к сайту и внес его в реестр сайтов с информацией, распространение которой в РФ запрещено.

Создатель сервиса Евгений Антипов был указан как ответчик по иску. Его уведомили о заседании, однако в суд он не явился. Но решение о блокировке вынесли и без него.

Вместе с тем представитель сервиса Сергей Каленик заявил, что блокировка сайта не скажется на работе сервиса. По его словам, «Глаз Бога» продолжает работать, включая зеркала сайтов. Сервис уже полгода работает децентрализовано, без привязки к определенному ресурсу или боту.

«Каждый пользователь создает своего собственного бота. Мы не видим снижения трафика либо каких-то негативных эффектов от блокировки этого сайта», — сказал Каленик.

В июле Таганский суд также предписал заблокировать Telegram-канал «Глаз Бога». Но тогда создатель сервиса заявил, что этот канал не имеет к ним никакого отношения.