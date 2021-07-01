Основатель сервиса «Глаз Бога» опроверг его блокировку

Основатель «Глаза Бога» Евгений Антипов заявил, что предписание Таганского суда Москвы о блокировке Telegram-бота с личными данными россиян не имеет никакого отношения к их сервису. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

Telegram-бот, который потребовали заблокировать, не имеет никакого отношения к официальному аккаунту «Глаз Бога». Антипов заявил, что Роскомнадзор потребовал от суда заблокировать другой бот, в котором была найдена запрещенная информация.

«Его заблокировали. Этот бот никакого отношения ко мне не имеет», — сказал он.

Все сайты «Глаза Бога» по-прежнему функционируют, в том числе главный бот. Полностью его деятельность никто не запрещал, подчеркнул Антипов.

В марте, когда Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать сервисы, распространяющие личные данные, в Сети стали появляться клоны сервиса «Глаз Бога». Его владельцы тогда заявляли, что готовы согласовать свою работу в правовом поле.

Ранее Генпрокуратура сообщила о блокировке более 200 сайтов по продаже медицинских справок, сертификатов о вакцинации от коронавируса, дипломов, аттестатов и паспортов. Об этом писала «Газета.ru».