Суд признал Telegram-бот «Глаз бога» незаконным

Таганский районный суд Москвы принял деятельность Telegram-бота «Глаз бога» незаконной и нарушающей права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судебное решение является основанием для того, чтобы сервис «Глаз бога» был включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Теlеgrаm-бот дает возможность получить информацию практически о любом человеке. Поэтому Роскомнадзор потребовал признать его незаконным.

Представитель «Глаза бога» Сергей Каленик ранее заявлял, что сервис готов сотрудничать с регулятором, но РКН не отвечает на их письма. При этом Каленик заверял, что если работу сервиса запретят через суд, то они предложат некие альтернативные решения.

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов ранее в беседе с «360» заявил, что Роскомнадзор действует в рамках законодательства.

РКН ранее также допустил блокировку шести VPN-сервисов на территории России. Об этом сообщил RT.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал закон, который обязывает IT-гигантов открывать филиалы и представительства в России. Об этом написала «Газета.ru».