Суд признал Telegram-бот «Глаз бога» незаконным
Таганский районный суд Москвы принял деятельность Telegram-бота «Глаз бога» незаконной и нарушающей права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Судебное решение является основанием для того, чтобы сервис «Глаз бога» был включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Теlеgrаm-бот дает возможность получить информацию практически о любом человеке. Поэтому Роскомнадзор потребовал признать его незаконным.
Представитель «Глаза бога» Сергей Каленик ранее заявлял, что сервис готов сотрудничать с регулятором, но РКН не отвечает на их письма. При этом Каленик заверял, что если работу сервиса запретят через суд, то они предложат некие альтернативные решения.
Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов ранее в беседе с «360» заявил, что Роскомнадзор действует в рамках законодательства.
РКН ранее также допустил блокировку шести VPN-сервисов на территории России. Об этом сообщил RT.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал закон, который обязывает IT-гигантов открывать филиалы и представительства в России. Об этом написала «Газета.ru».