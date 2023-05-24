24 мая 2023, 14:12
Строительные объекты Москвы получат уникальные номера до конца 2023 года
Заммэра Москвы Бочкарев: стройобъекты столицы обеспечат уникальными номерами до конца года
До конца текущего года для строительных объектов столицы введут уникальные идентификационные номера (УИН). Это позволит ускорить предоставление госуслуг, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В реестре уже зарегистрировали более 43 тысяч объектов, которые строят, планируют возвести или ввели в эксплуатацию», — рассказал он.
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УИН сократят время и упростят заполнение форм заявлений для застройщиков и сроки их рассмотрения для органов власти, а также автоматизируют учет обращений и выданных документов в цифровом паспорте.
Кроме того, как отметил Бочкарев, это внедрение поспособствует постоянному мониторингу хода строительства и ввода в эксплуатацию объектов на территории города.
Стройобъекты получили цифровые паспорта в октябре 2022 года. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин определил их статус как единый источник актуальной информации.
В апреле этого года глава Главгосстройнадзора Подмосковья рассказал о цифровизации в сфере строительства в Ямало-Ненецком автономном округе.
Строительство
Технологии
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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