Технологии 24 мая 2023, 14:12 Строительные объекты Москвы получат уникальные номера до конца 2023 года Заммэра Москвы Бочкарев: стройобъекты столицы обеспечат уникальными номерами до конца года Unsplash

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До конца текущего года для строительных объектов столицы введут уникальные идентификационные номера (УИН). Это позволит ускорить предоставление госуслуг, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В реестре уже зарегистрировали более 43 тысяч объектов, которые строят, планируют возвести или ввели в эксплуатацию», — рассказал он.

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УИН сократят время и упростят заполнение форм заявлений для застройщиков и сроки их рассмотрения для органов власти, а также автоматизируют учет обращений и выданных документов в цифровом паспорте.

Кроме того, как отметил Бочкарев, это внедрение поспособствует постоянному мониторингу хода строительства и ввода в эксплуатацию объектов на территории города.

Стройобъекты получили цифровые паспорта в октябре 2022 года. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин определил их статус как единый источник актуальной информации.

В апреле этого года глава Главгосстройнадзора Подмосковья рассказал о цифровизации в сфере строительства в Ямало-Ненецком автономном округе.