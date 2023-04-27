Подмосковье 27 апреля 2023, 03:30 Глава Главгосстройнадзора Подмосковья поделился опытом цифровизации в Ямало-Ненецком автономном округе Главгосстройнадзор МО

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Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян выступил на конференции на тему «Цифровизация строительной отрасли Ямало-Ненецкого автономного округа». Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Гарибян рассказал о цифровой вертикали Главгосстройнадзора и презентовал проекты, которые способствуют уменьшению количества выездных проверок инспекторов — «Онлайн-калькулятор проверок» и «Невидимый надзор». Благодаря системам специалистам удалось снизить количество очных визитов подготовительного этапа строительства на 30%. Также теперь можно подтвердить исполнение предписание инспектора дистанционно за счет программы «Подтверждение устранения нарушений через мобильное приложение»

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Участники конференции узнали о сервисе «Подмосковные стройки» с цифровыми паспортами, где жители могут получить информацию о строящихся, планируемых, аварийных и самовольных объектах при помощи технологии дополненной реальности (AR) Также об этом можно спросить голосового помощника Алису, которая располагает всеми актуальными данными о стройках в области.

Семь цифровых практик Главгосстройнадзора доступны на платформе АСИ «Смартека». Воронежская область и республика Башкортостан уже пользуются «Онлайн-калькулятором» в процессе внедрения находится Калининград. Представители строительной отрасли Ямало-Ненецкого автономного округа также проявили интерес к сервисам подмосковного Главгосстройнадзора.

Для использования сервисов в своём регионе необходимо нажать «Хочу внедрить» на сайте «Смартеки». Главгосстройнадзор сопроводит пользователя до внедрения или отказа от практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сервисе на портале «Госуслуг» для открытия летних кафе в регионе.

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