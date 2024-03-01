Технологии 01 марта 2024, 14:49 Столкнувшиеся со сбоем смартфоны Poco и Redmi отправили в сервисный центр Xiaomi Компания Xiaomi пообещала устранить сбой в обновлении смартфонов Poco и Redmi Unsplash

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Владельцам смартфонов Poco и Redmi, которые столкнулись со сбоем системы после последнего обновления, рекомендовали дождаться решения проблемы или обратиться в сервисный центр. Об этом сообщила пресс-служба компании Xiaomi.

Недовольные пользователи заявили, что хранили на телефонах важную информацию и памятные фотографии, полный сброс системы приведет к их уничтожению.

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«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр. Наши специалисты помогут вернуть доступ к данным», — заявили в компании.

В Xiaomi добавили, что по телефону горячей линии на дом можно вызвать курьера, который заберет гаджет, доставит в сервисный центр и после привезет обратно.

О массовом сбое в работе смартфонов Poco и Redmi после обновления системы стало известно в минувший четверг, 29 февраля. Проблема возникла у владельцев гаджетов с операционными системами MIUI и HyperOS.