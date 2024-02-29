Технологии 29 февраля 2024, 16:46 Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi Владельцы Xiaomi, Poco и Redmi пожаловались на массовый сбой в работе смартфонов Freepik

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Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Многие пользователи жалуются на глобальный сбой после нового обновления операционной системы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, сбои произошли в операционных системах MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin.

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После обновления телефоны перестали включаться: у некоторых на экранах появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, у других — просто темный экран.

Поддержка Xiaomi не в состоянии пока помочь обладателям телефонов. Им рекомендуют перезагрузить гаджет, но это не помогает. А при сбросе базовых настроек пропадают все данные.

Сотрудники сервисных центров тоже страдают от бага, ведь весь день им проносят телефоны, которые не подают признаков жизни. Специалисты фирменных магазинов сами не понимают, как исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что китайские бренды смартфонов «захватили» почти 80% российского импорта. Самой популярной компанией оказалась Xiaomi.