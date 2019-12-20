Starliner нештатно вышел на орбиту

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner. Сейчас специалисты оценивают ситуацию.

«У нас нештатный вывод на орбиту. Мы оцениваем ситуацию и оцениваем дальнейшие шаги», — цитирует РИА «Новости» ведущего трансляции NASA, сейчас прямая трансляция прекращена.

В то же время в NASA объявили, что «Starliner находится на стабильной орбите, батареи корабля в порядке, работают его солнечные батареи».

Нештатный вывод подтвердил представитель компании Boeing из ЦУП в Хьюстоне. Он заверил, что специалисты контролируют корабль.

Директор американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter сказал, что решением проблемы уже занимаются.

Starliner был запущен в пятницу, 20 декабря, с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Atlas V компании United Launch Alliance. Это первый испытательный полет корабля, он предназначен для пилотируемых запусков, но в этот раз Starliner отправился в космос без экипажа.

На борту Starliner находится антропоморфный манекен Роузи, а также около 270 килограммов груза для МКС. Стыковка корабля была намечена на субботу, а через неделю он должен был вернуться на Землю.